Автовладельцы «выкупают» пробег

Россияне все чаще покупают подержанные автомобили по схеме trade-in. Так называется обмен старой машины на новую с доплатой. Как сообщают «Известия», в России по такой схеме продают уже каждую третья машину — это на 20% больше, чем в прошлом году.

При этом все популярнее становится покупка по trade-in подержанного автомобиля, за последний год таких покупок стало больше на 15%, говорит президент автодилера Favorit Motors Владимир Попов: «Действительно, начиная с этого года, мы заметили изменение потребительских предпочтений. Если раньше фактически у нас в 100% случаев люди, отдавая автомобиль с пробегом в качестве частичной оплаты, брали новый, то сейчас ситуация начинает несколько меняться. Покупатели пытаются поменять свое авто с пробегом на более свежее, но тоже с пробегом. Объяснения здесь два. Первое — это, конечно, то, что происходит с техническим состоянием автомобилей. За последнее время индустрия сильно прогрессировала, и удалось устранить многие “болячки” по качеству, которые возникали с возрастом. Второе — потребители сокращают свои издержки и таким образом пытаются экономить. Для многих обмен, условно говоря, одного подержанного автомобиля на другой, но более свежий, является более рациональным выбором».

За счет продаж подержанных машин дилеры пытаются компенсировать потери от падения спроса на новые автомобили, отмечает генеральный директор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Когда покупатели становятся более рациональными, они с большей готовностью рассматривают автомобили с пробегом. Дилеры это осознали, пересмотрели свои бизнес-процессы, стали более эффективно работать по направлению машин с пробегом. Для многих из них именно эта линия является достаточно ощутимой в структуре доходов предприятия. В некоторых случаях покупатели меняют класс автомобиля, в некоторых — такого же класса и сегмента, но то, что они покупают совершенно точно,— это определенную прозрачность и уверенность в том, что автомобиль как минимум прошел юридическую проверку, а в ряде случаев еще и техническую. И иногда также в автомобиле устранены уже какие-то неисправности, в некоторых случаях можно даже получить определенную гарантию».

Зачем Китай начинает поставлять подержанные автомобили в Россию Читать далее

Эксперты полагают, что в ближайшие годы продажи автомобилей с пробегом станут ключевым фактором, от которого будет зависеть стабильность официальных автодилеров.