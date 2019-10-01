Во Фрунзенском районе Саратова без отопления остаются 13 социальных объектов

В шести дошкольных и пяти общеобразовательных учреждениях Фрунзенского района Саратова до сих пор нет отопления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что при допустимой норме в 21-23 градуса в некоторых дошкольных учреждениях температура воздуха в помещениях не поднимается выше 19,8 градусов, в общеобразовательных при норме в 18-24 градуса она составляет 15 градусов.

До настоящего времени ПАО «Т Плюс» не обеспечило отоплением многоквартирные дома и два учреждения здравоохранения, расположенные на территории района.

В адрес главы администрации Саратова Михаила Исаева внесено обобщенное представление.

Марина Ковалева