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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ВВСС планирует рефинансировать долги для второй очереди реконструкции аэропорта Пулково

ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) планирует рефинансировать долговую нагрузку для реализации второй очереди реконструкции авиагавани. Об заявил исполнительный директор департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Александр Воронюк. Размер долговой нагрузки он не раскрыл, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Ъ» писал, что ВВСС вложит во вторую очередь реконструкции аэропорта около €500 млн. Она будет включать в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, монтаж дополнительных накопителей в посадочных галереях, перестройку перронов. Работы предполагается завершить до 2030 годах.

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