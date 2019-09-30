«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На каком рынке можно получить высокую доходность? И где меньше всего рисков? Своими идеями о том, куда можно вложить миллион и более рублей, с экономическим обозревателем “Ъ FM” Олегом Богдановым поделился директор московского филиала «БКС Ультима» Сергей Калмацуй.

Олег Богданов: Что вы можете предложить инвесторам?

Сергей Калмацуй: Если смотреть на наш рынок, тут на самом деле три идеи, которые я вижу и для себя как-то их подчеркиваю. Одна из них — это история со Сбербанком. Она остается актуальной, интересной в силу того, что Герман Оскарович обозначил курс на триллион, и ситуация, получается, в эту сторону и двигается. 50% дивидендов, которые планируются из этой суммы, то есть 500 млрд, поделим на количество акций, плюс поделим на дивидендную доходность. У нас цена получается больше 300, поэтому вроде как эта история имеет право на жизнь.

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