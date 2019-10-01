На мусорных контейнерах в Татарстане установят умные метки для контроля вывоза ТБО

Мусорные контейнеры в Татарстане планируют оборудовать специальными метками, которые помогут контролировать процесс вывоза мусора, передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на министра цифрового развития республики Айрата Хайруллина. По его словам, за счет новых технологий грузоперевозчик будет знать о заполненности мусорных баков, что «сделает процесс вывоза мусора удобным и прозрачным для потребителя».

Сам министр утверждает, что лично был свидетелем того, как водитель мусоровоза в его дворе выгрузил три контейнера, а про четвертый забыл. Данный процесс невозможно проконтролировать без технологий, уверен господин Хайруллин.

На сегодняшний день в Татарстане существуют 30 тыс. контейнерных площадок, каждый день в работе задействованы 500 единиц транспорта, забирающих мусор, и 120 тыс. управляющих компаний, которые заключили договоры. Такой логистический процесс сложно выстроить без информационной системы, добавил министр.

"Ъ-Казань"