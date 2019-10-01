ЕСПЧ присудил компенсацию пермяку, ставшему инвалидом из-за действий полиции

Европейский суд по правам человека поддержал жителя Перми Алексея Пастухова и присудил ему компенсацию в размере €55 тыс. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. По данным фонда, Алексей Пастухов подвергся бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в полиции, а «со стороны государства отсутствовало эффективное расследование». Также ЕСПЧ признал, что гражданин был незаконно задержан.

Напомним, в 2013 году в фонд «Общественный вердикт» обратилась жительница Перми Елена Пастухова, которая рассказала, что ее сын — предприниматель Алексей Пастухов — стал жертвой противоправных действий со стороны сотрудников районного ОВД. Он ушел из дома, чтобы заключить сделку по продаже принадлежащего ему торгового киоска, но домой не вернулся, так как был задержан полицией. На следующий день его в состоянии комы второй степени доставили в больницу. Впоследствии у Алексея Пастухова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа, длительный коматозный период, гематомы, следы ожогов сигаретами и сдавливания наручниками. Алексей Пастухов находился в коме десять дней и стал инвалидом первой группы.

По версии правоохранительных органов, которая изложена на сайте фонда, Алексей Пастухов получил травмы от падения с высоты своего роста на лестничной площадке, откуда его забрали сотрудники ОВД. Кроме того, объясняя необходимость задержания Алексея Пастухова, следователи указали, что он был пьян. Уголовные дела в отношении сотрудников полиции не возбуждались из-за отсутствия состава преступления.

Юлия Сырова, Пермь