Брата президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Иранский суд после рассмотрения апелляции приговорил брата действующего президента страны Хасана Роухани Хасана Ферейдуна к пяти годам лишения свободы, сообщает агентство Fars со ссылкой на официального представителя Верховного суда. Приговор вынесли после нескольких закрытых заседаний.

Хасана Ферейдуна арестовали в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях. Изначально его отпустили под залог, но из-за невыполнения условий поместили под стражу. В мае 2019 года его оправдали по нескольким обвинениям, но приговорили к тюремному заключению.

В 2015 году Хасан Ферейдун был спецпосланником страны на венских переговорах по ядерной программе Ирана. На момент ареста он был советником президента.