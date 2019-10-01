Администрация Нижнего Новгорода обжаловала судебное решение по скандальному конкурсу

Нижегородская мэрия направила в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение суда об отмене результатов конкурса по организации школьного питания.

Нижегородская мэрия направила в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение суда об отмене результатов конкурса по организации школьного питания. Конкурс, по поводку которого ведутся разбирательства, состоялся в 2018 году и касался выбора поставщика питания для школ и детских садов Нижнего Новгорода.

Тогда аукцион выиграл «Единый центр муниципального заказа», но ООО «Грин Рум» направило жалобу в антимонопольную службу на результаты конкурса. По итогам рассмотрения жалобы ФАС обязала мэрию аннулировать итоги аукциона. Это решение было подтверждено сначала в Арбитражном суде Москвы, а потом в Девятом арбитражном апелляционном суде. Теперь предстоит новое разбирательство.