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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Администрация Нижнего Новгорода обжаловала судебное решение по скандальному конкурсу

Победителем которого стало МП "Единый центр муниципального заказа".

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Нижегородская мэрия направила в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение суда об отмене результатов конкурса по организации школьного питания.


Нижегородская мэрия направила в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение суда об отмене результатов конкурса по организации школьного питания. Конкурс, по поводку которого ведутся разбирательства, состоялся в 2018 году и касался выбора поставщика питания для школ и детских садов Нижнего Новгорода.

Тогда аукцион выиграл «Единый центр муниципального заказа», но ООО «Грин Рум» направило жалобу в антимонопольную службу на результаты конкурса. По итогам рассмотрения жалобы ФАС обязала мэрию аннулировать итоги аукциона. Это решение было подтверждено сначала в Арбитражном суде Москвы, а потом в Девятом арбитражном апелляционном суде. Теперь предстоит новое разбирательство.

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