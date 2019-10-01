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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Тюменские власти предложили инвесторам льготы за реновацию старых объектов

Власти Тюменской области предлагают инвесторам площадки, которым требуется капитальный ремонт или реконструкция, на льготных условиях. «Чем больше вложений требует объект, тем ниже цена аренды»,— указали в департаменте имущества Тюменской области. Предполагается, что во время ремонта инвестор будет платить аренду по рыночной стоимости. После завершения работ аренда будет равна 1 руб. за 1 кв. м в год. Возможный срок аренды — до 49 лет.

Площадки можно брать в аренду, приобретать в собственность или на условиях государственно-частного партнерства. В списке недвижимости сейчас 64 объекта в Тюмени и Тобольске, Сладковском, Нижнетавдинском, Тюменском и Абатском районах. В будущем перечень может увеличиться.

В департаменте имущества Тюменской области приводят пример, что за аренду оздоровительного комплекса в 30 км от Тобольска после его ремонта или реконструкции предприниматель будет платить около 5 тыс. руб. в год. А если арендатор относится к малому или среднему бизнесу, то через пять лет он может выкупить здание и земельный участок с рассрочкой оплаты до восьми лет.

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