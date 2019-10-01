Пензенский гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь на развитие бизнеса 966,73 млн рублей

Гарантийная микрокредитная компания Пензенской области «Поручитель» с начала года выдала 64 займа на сумму 162,4 млн руб. Это на 47,6% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В январе-сентябре «Поручитель» также заключил 41 договор поручительства на общую сумму 449,81 млн руб., что позволило предпринимателям привлечь 966,73 млн руб. на развитие бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных поручительств увеличился на 51,6%.

Максимальный размер выдаваемых микрозаймов увеличен с трех до пяти млн руб.

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» проведена докапитализация фонда по направлениям «Микрофинансирование» и «Гарантийная деятельность» на суммы 182,8 млн и 49,8 млн руб. соответственно.

До конца года планируется дополнительно привлечь на деятельность АО «Поручитель» средства из федерального бюджета в объеме 102 млн руб.

Иван Сергеев