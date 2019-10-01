Дело о смертельном ДТП на Московской передано в Волжский районный суд

Волжский районный суд Саратова рассмотрит дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 47-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла 18 июля на пересечении улиц Московской и Комсомольской. По версии следствия, водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил женщину, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в троллейбус. Пострадавшая скончалась на месте ДТП, пассажирам троллейбуса потребовалась медпомощью

ДТП произошло рядом с детской поликлиникой №3. После него на перекрестке по инициативе родителей был установлен односекционный светофор.

Марина Ковалева