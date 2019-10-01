Граждане Гаити обратились в суд США для привлечения ООН к ответственности за эпидемию холеры

Пострадавшие во время эпидемии холеры на Гаити в 2010 году и родственники умерших тогда граждан обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть возможность привлечения ООН к ответственности, так как именно миротворцы ООН занесли на остров вибрион холеры. Как пишет The Guardian, теперь девять судей Верховного суда обсудят, готовы ли они рассмотреть дело — основной вопрос состоит в том, может ли международный орган нести ответственность перед национальным судом за вред, причиненный его сотрудниками во время различных миссий.

ООН подтвердила, что вибрион холеры принесла на Гаити тысяча миротворцев, направленных из Непала для устранения последствий крупного землетрясения. В результате начавшейся тогда эпидемии холеры по меньшей мере 10 тыс. человек умерли, еще более 800 тыс. были заражены. По мнению критиков, миротворцы ООН не приняли базовых санитарных мер, которые препятствовали бы распространению холеры и стоили бы организации всего $2 тыс., так что сточные воды из лагеря миротворцев сливались прямо в реки.

При этом ООН отвергает все требования о компенсациях со стороны пострадавших и родственников умерших. Коллективный иск подписали около 3 тыс. граждан США и Гаити, основным заявителем стала Мари Лавентюр. Она живет в Атланте и работает медсестрой, ее отец и мачеха умерли во время эпидемии холеры на Гаити. В США живет много гаитян, здесь же находится штаб-квартира ООН и проводятся ежегодные сессии Генеральной ассамблеи ООН, поэтому иск был подан именно в американский суд. «Как многие другие и в США, и Гаити моя семья сильно пострадала из-за действий ООН. Справедливость требует, чтобы ООН несла ответственность»,— заявляет госпожа Лавентюр.

Яна Рождественская