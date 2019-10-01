Экс-координатор штаба Навального в Челябинске выдвинулся в омбудсмены

Руководитель общественного движения «Школа призывника» Алексей Табалов написал заявление на включение его кандидатуры в список претендентов на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом правозащитник рассказал “Ъ-Южный Урал”.

Господин Табалов не стал оценивать свои шансы на получение должности омбудсмена. Он выразил надежду, что место займет человек с опытом реальной правозащитной деятельности. «Я надеюсь, что решение по назначению уполномоченного по правам человека не будет приниматься кулуарно. Хотелось бы, чтобы это было не место для ссылки отставных чиновников или людей, которые участвуют в предвыборных кампаниях и занимаются политикой, а место для тех, кто помогает людям»,— отметил Алексей Табалов.

Алексей Табалов был координатором штаба Алексея Навального в Челябинске с 2017 по 2018 год. Ранее он возглавлял региональное отделение партии «Яблоко». Сейчас господин Табалов развивает общественное движение «Школа призывника», которое занимается защитой прав призывников и военнослужащих.

Место уполномоченного по правам человека в Челябинской области стало вакантным после того, как прежний омбудсмен Маргарита Павлова была назначена сенатором от региона в Соведе федерации. Ее освободили от должности на прошлой неделе. Решение об утверждении нового омбудсмена до конца октября должен принять губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его выбор должны поддержать депутаты регионального заксобрания.