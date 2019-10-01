01 октября, вторник
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Mercedes-Benz сохранит альянс с Renault-Nissan-Mitsubishi

Компания Mercedes-Benz продолжит сотрудничество с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Олу Каллениуса.

Как пояснил господин Каллениус, совместная работа будет продолжена в области разработки силовых агрегатов и коробок передач, а также в других сферах автомобилестроения.

Напомним, ранее появилась информация о возможном прекращении работы Daimler с Renault-Nissan-Mitsubishi из-за того, что малолитражка Smart превратится в электромобиль. Эту модель немецкая марка создавала совместно с Renault, который использовал наработки в Renault Twingo.

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