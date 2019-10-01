Один человек погиб и десять пострадали при нападении в колледже в Финляндии

В городе Куопио Финляндии в результате нападения на колледж Сало, располагавшийся в здании торгового центра Hermann, погиб один человек. Еще десять пострадали, сообщает полиция в Twitter. У двоих серьезные травмы.

Газета Iltalehti пишет, что предполагаемый преступник учился в этом колледже. По версии издания, он напал на студентов с мечом. Полиция не уточняет, что могло стать причиной нападения. При задержании полиция применила оружие. Нападавший находится в больнице.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне выразил соболезнования в связи с происшествием. «Насилие в колледже в Куопио шокирует и совершенно неприемлемо. Я обсудил это с гендиректором полиции. Правительство внимательно следит за ситуацией. От своего имени и от имени всего правительства выражаю соболезнования всем родственникам»,— написал господин Ринне в Twitter.