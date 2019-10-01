ВТО почти вдвое ухудшила прогноз по объему мировой торговли в 2019–2020 годах

Всемирная торговая организация (ВТО) снизила прогноз по росту объема мировой торговли в 2019 году с 2,6% до 1,2%. Также ухудшился прогноз на 2020 год — с 3% до 2,7%. Прогноз был снижен на фоне эскалации торговой напряженности между странами, а также из-за замедления экономического роста по всему миру, говорится в пресс-релизе организации.

«Экономисты предупреждают, что риски снижения (объемов торговли.—“Ъ”) остаются высокими и что прогноз на 2020 год зависит от возвращения к нормальным торговым отношениям»,— отмечается в сообщении.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо отметил, что «ухудшение торгового прогноза обескураживает, но не является неожиданностью». «Помимо прямых последствий, торговые конфликты ведут к неопределенности, и в результате предприятия откладывают инвестиции, способствующие повышению производительности и необходимые для повышения уровня жизни»,— сказал он.

Напомним, в апреле ВТО ожидала рост объема мировой торговли в 2019–2020 годах на уровне 2,6% и 3% соответственно. Организация тогда отмечала, что мировая торговля столкнется с ощутимыми трудностями не только из-за протекционизма, но и из-за возросшей экономической неопределенности.

Подробнее о том, какие риски для торговли увидела ВТО, читайте в материале “Ъ”.