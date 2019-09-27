Где собака закрыта

Рынок гостиниц для животных в Краснодаре относят к развивающимся — эксперты и участники рынка отмечают рост спроса на услуги гостиниц для питомцев и хорошие перспективы данного направления. При этом они говорят о невысокой рентабельности бизнеса и не склонны считать его полноценным коммерческим проектом.

Спрос на зоогостиницы имеет ярко выраженную сезонность - майские праздники, новогодние, а также летние месяцы Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Шерсти клок

Гостиницы для животных в последние годы стали пользоваться все большей популярностью. Одновременно с развитием туристического рынка появился спрос на зоогостиницы или отели для животных. Отпуск и другие причины отсутствия дома хозяев заставляют их задуматься над тем, кому оставить на попечение домашних питомцев.

Иногда в зоогостинице возникает потребность, когда в квартире начинается ремонт, намечается переезд, или когда в семье происходят изменения: появляется беременная женщина или маленький ребенок. В основном, стабильный спрос на подобного рода услуги обеспечивают жители мегаполисов, и Краснодар в этом смысле не стал исключением. Необходимо отметить, что спрос имеет ярко выраженную сезонность — майские праздники, новогодние, и, конечно, летние месяцы.

По словам владельца зоогостиницы «Кошкин дом»Дмитрия Витера, этот вид бизнеса может быть рентабельным с учетом нескольких условий. «Во-первых, я не плачу аренду — у меня земля в собственности. Но если арендовать помещение, она съедает большую часть заработка, даже в сезон», — поясняет господин Витер. По его словам, зачастую гостиницы открывают при ветеринарном кабинете — это намного выгоднее.

Оно и понятно — когда есть твердый источник дохода (ветеринария), тогда передержка, или временное содержание питомцев — всего лишь побочный бизнес. Его эффективность редко просчитывают, поскольку он не является основным. У самостоятельного проекта риски по определению выше, а значит, нужен предварительный анализ рынка.

Свою зоогостиницу «Кошкин дом» Дмитрий Витер открыл 11 лет назад, объем инвестиций в заведение составил порядка 200 тыс. руб. Суточное пребывание животного в гостинице обойдется в 300–600 руб. «Штатного ветеринара у меня нет — это слишком дорого. Я заключаю договор с ветклиникой на обслуживание. Хотя в целях соблюдения гигиены и безопасности животные не контактируют друг с другом, случится может всякое, и надо быстро принять меры». Что касается рациона животных — он зависит от пожеланий хозяев и является индивидуальным для каждого постояльца, поскольку у животных могут быть различные вкусовые предпочтения и привычки. Но в гостинице всегда должен иметься минимальный запас специальных сухих кормов.

Владелица еще одной зоогостиницы «Котопес» Татьяна Непочатая говорит, что ее вложения в проект составили около 1 млн руб. Основные статьи расходов — ремонт помещения и его оборудование: покупка клеток или вольеров, ковриков, посуды и т. д., приобретение корма, медикаментов и гигиенических средств, а так же зарплата персоналу. «Я не рассчитывала быстро окупить инвестиции, но дела шли совсем плохо, и я поняла, что нужно что-то делать. Я стала оказывать дополнительные услуги — груминг, зоотакси, бюджетная передержка. Тогда дело пошло лучше. В общем, если браться за этот вид деятельности, надо хорошо подумать. И желательно, какой-то спектр услуг оказывать. Конечно, полноценным бизнесом, стабильным, с высоким доходом, этот не назовешь».

Бизнес без правил

Организаторы зоогостиниц осваивают бизнес самостоятельно — закон не регулирует такой вид деятельности, регламентирующие такую деятельность нормативные документы также отсутствуют. «Я плачу налоги по ОКВЭД — сельскохозяйственный вид деятельности. Ничего лучше придумать не смог. Нет никаких законодательных актов, требований, в законе наш вид деятельности никак не прописан», — говорит господин Витер.

Опыт «зооотельеров» показывает, что бизнес наиболее выгоден в крупных городах, где высок уровень заработных плат, интенсивный темп жизни, много любителей путешествий. Так как со стороны контролирующих органов четкие требования к зоогостинице отсутствуют, при выборе формата нужно руководствоваться просто стратегией развития бизнеса. Чтобы юридически оформить предпринимательство, достаточно пройти регистрацию индивидуального предпринимателя или ООО. Далее следует найти помещение и подготовить его для проверок санэпидемстанцией, пожарной инспекцией и Роспотребнадзором.

В последнее время, ориентируясь на зарубежный опыт, владельцы зоогостиниц предлагают более экзотические услуги в целях привлечения клиентов: зоотакси — доставка животного в гостиницу и обратно, веб-камеры в номерах (для наблюдения хозяина за своим питомцем в режиме онлайн), уход за внешностью животного, платная стрижка.

Клиенту зоогостиницы предоставляется договор с взаимными правами и обязательствами. Существуют пункты передержки, работающие без договора. Но они не дают клиенту гарантий, что его питомцу будут обеспечены достойные условия в течение всего периода передержки.

Государственное управление ветеринарии Краснодарского края ведет учет юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержанию домашних животных. Однако постановка на учет носит заявительный характер, а представители котокафе и зоогостиниц в последние годы с заявлениями о постановке на учет не обращались. Собственно, и никаких проверок региональным госветуправлением не проводилось.

«Оборот или количество гостиниц для животных в Краснодаре, а тем более регионе подсчитать невозможно, просто потому что наш вид деятельности никак не регулируется. Никто нас не проверяет, никто не считает», — говорит Дмитрий Витер. Его слова подтверждает и Татьяна Непочатая. «Проверить могут только в одном случае — если хозяин нажалуется — что-то с животным случилось. В крае — не уверена вообще, что есть гостиницы для животных. А вот в Краснодаре конкуренция заметно увеличивается — люди все чаще хотят для своего «малыша» всего самого лучшего».

«Яндекс» выдает по соответствующему запросу около 40 зоогостиниц, 30 из них — в Краснодаре, остальные неравномерно раскиданы по другим городам региона. «Не уверен, что цифра соответствует действительности. Очень часто зоотели закрываются из-за неоправданных ожиданий», — говорит Дмитрий Витер.

После отмены государственного лицензирования этого вида деятельности интерес к такому бизнесу среди предпринимателей значительно увеличился Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Все как у людей

Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в четыре раза быстрее, чем в целом розничная торговля. Это говорит о том, что люди готовы тратить на своих питомцев все больше денег.

«Сейчас отношение к животным коренным образом меняется. Хозяевам уже не нравится это слово, они все чаще предпочитают быть для своего питомца «мамой» и «папой»», — говорит ветеринар Дмитрий Краев. По его словам, количество владельцев животных, которые трепетно выбирают корма, одежду, «таскают» к ветеринару «из-за каждого чиха» и готовы платить за хорошую передержку, постоянно увеличивается.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын приводит те же тезисы, только в более глобальных масштабах. «Глобальный рынок ухода за животными оценивают приблизительно в 200 млрд долларов, 75 из которых приходится на США. Важным драйвером роста является сдвиг парадигмы: новые поколения привыкли воспринимать животное, как подлинного члена семьи (возможно, даже заменяющее ребенка) и требуют, чтобы услуги ему оказывались столь же качественно, как и человеку. Количество детей в семьях жителей развитых стран постепенно снижается, поскольку ребенок зачастую мешает специалисту достаточно времени и сил уделять работе и достигать поставленных руководством ключевых показателей эффективности». По мнению аналитика, в дальней перспективе рынок ухода за животными может заменить собой рынок ухода за детьми. «Уже сейчас фирмы, производящие товары и услуги для домашних животных, предпочитают говорить не о «хозяевах», а о «родителях» питомцев», — говорит господин Делицын. Он отмечает, что в России рынок пока находится в зарождающейся стадии, и отели привлекают клиентов низкими ценами — от 300 руб. в сутки, впрочем, в этом случае питомец прохлаждается не в люксе с видом на море, а в вольере с решеткой. «На развитых рынках темпы прироста количества заказов на размещение собак составляют сейчас приблизительно 25% в год, а более молодой рынок гостиниц для кошек прирастает еще быстрее — на 35–40%» — говорит эксперт.

Где и как

Гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин советует подумать о франшизе. Он считает, что, поскольку бизнес требует весомого стартового капитала и учета множества деталей, помощь грамотного франчайзера будет кстати. «Благодаря практическому опыту и знанию рынка он поможет пройти проверки, подобрать и подготовить помещение, закупить оборудование и корма у надежных поставщиков по адекватным расценкам, а также подобрать и обучить персонал, разработать маркетинговую политику. Если бренд франшизы достаточно раскручен, будет проще привлекать клиентов», — говорит господин Орешин. По его словам, в целом этот бизнес можно назвать прибыльным, перспективным и востребованным. Однако имеет он и ряд недостатков (как, впрочем, и любой другой). Прежде всего, как и участники рынка, эксперт указывает на ярко выраженную сезонность бизнеса. «Но даже в сезон прибыль зоогостиницы ограничена: любая гостиница рассчитана на определенное количество мест и не может вместить животных сверх этого. Количество четвероногих постояльцев также ограничивается требованиям, которые предъявляют хозяева такого зоо-отеля к своим клиентам. Обязательно наличие оформленного на животного ветеринарного паспорта со всеми прививками по возрасту», — поясняет господин Орешин.

По словам участников рынка, самый распространенный вопрос, который задают им желающие открыть такой бизнес, — это где выгодно открывать зоогостиницу? Хотя спрос на такие услуги есть везде, но если рассматривать их как бизнес, а не как дополнительный заработок, то для открытия зоогостиницы подойдет город с населением от полумиллиона человек и более. «Только в этом случае вы получите достаточное количество платежеспособных клиентов, чтобы окупить все свои расходы. В целом, это направление перспективное, а конкуренция на рынке подобных услуг пока еще невелика. Однако после отмены государственного лицензированного данного вида деятельности, — теперь она контролируется органами ветеринарного надзора, и то кое-как, — интерес к этому бизнесу среди предпринимателей значительно увеличился», — говорит Татьяна Непочатая.

Отметим, что эксперты прогнозируют увеличение количества зоогостиниц в регионах, где этот бизнес до недавнего времени развивался стихийно и нецивилизованно. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк подтверждает, что на смену «черной» передержке животных в России пришли зоогостиницы. «Сейчас они есть практически во всех городах страны. В базе Zooboking.com зарегистрировано более 200 гостиниц для животных, большая часть которых — в мегаполисах. Годовой оборот гостиницы для животных на 25 мест при средней суточной цене в 300 руб. составляет около 1,5 млн руб., содержание отеля обходится примерно в 600 тыс. руб. Как правило, содержание собак в них обходится их хозяевам в среднем в два раза дороже содержания кошек. При этом средний суточный чек — 300–400 руб. /сутки Достаточна популярна передержка хомяков и морских свинок, а также птиц, для этих животных суточный чек составляет 150–250 руб. /сутки. Судя по тому, что количество зоотелей растет, этот бизнес рентабелен. Потенциал роста — существенный с учетом того, что у каждого третьего россиянина есть домашний питомец, и все рано или поздно сталкиваются с необходимостью передержки животных», — говорит эксперт. По его словам, на рынке много «черных» зоогостиниц, оборудованных в частных квартирах. Они создают трудности и для соседей, и для самих животных, вынужденных, чаще всего, находиться в очень тесных условиях. Также передержку в частном доме никак нельзя назвать законной.

«Официально зоогостиницу можно оборудовать в отдельном здании, для этого потребуется проверка санэпидемстанции, пожарной инспекции и Роспотребнадзора. При этом получение разрешений этих ведомств не потребует суммы, превышающей 20–30 тыс. руб. Инвестиции на переоборудование здания могут составить около 500 тыс руб., общая стоимость первоначальных вложений на зоогостиницу на 45 мест — около 1,2 млн. По расчетам equipnet.ru срок окупаемости 4–5 месяцев», — говорит господин Миронюк. Он отмечает при этом, что ознакомившись с деталями подсчета, можно предположить, что чистая прибыль в размере около 400 тыс. руб. /месяц будет генерироваться в течение туристического сезона, в остальные месяцы года прибыль будет лишь оправдывать основные издержки: аренду, коммунальные услуги и оплату услуг персонала.

Елена Рыжкова