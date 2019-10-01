В мэрии Перми обсудили реализацию рекомендаций КСП

Депутаты Пермской городской думы и представители администрации обсудили реализацию рекомендаций Контрольно-счетной палаты. В работе приняли участие председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева, депутаты Арсен Болквадзе, Василий Кузнецов, Наталья Рослякова, Алексей Демкин, Вячеслав Григорьев, Сергей Богуславский, заместители главы города и руководители структурных подразделений администрации Перми.

На заседании был рассмотрен вопрос реализации рекомендаций, поступивших по итогам предыдущего совещания – 28 марта. По словам заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Светланы Петерс, в программу повышения эффективности управления муниципальными финансами включены мероприятия по разработке налоговых расходов и их оценке. Положение о бюджете и бюджетном процессе дополнено нормой предоставления финансово-экономического обоснования. В рамках реализации рекомендаций по муниципальной программе «Развитие системы ЖКХ» инженерные сети были переданы ресурсоснабжающим организациям. На контроле остался вопрос внесения сооружений, расположенных на набережной реки Камы, в реестр муниципального имущества.

Особое внимание участники встречи уделили предоставлению жилья детям-сиротам. В частности, аудиторы отметили, что аукционы и передача помещений проходят неравномерно, допускаются нарушения при оформлении документации, помещения не обеспечиваются необходимым оборудованием, не соблюдаются нормативы.

Отвечая на вопрос Натальи Росляковой о планах, представители администрации пояснили, что в 2019 году запланировано приобретение 194 квартир на общую сумму 320 млн руб., заключено 62 муниципальных контракта на 139 квартир, приобретено 43 помещения. В настоящее время проходит аукцион на оставшиеся помещения, на следующий год план закупок будет обеспечен.

Администрации предложено изучить опыт других городов по решению проблем с жильем для детей, оставшихся без попечения родителей, и привлечь большее количество застройщиков.

Кроме того, по данным аудиторов Контрольно-счетной палаты Перми, плата за перераспределение земель увеличилась до 75% от кадастровой стоимости, проект межевания с целью минимизации перераспределения через утверждение схем расположения находится на доработке, прорабатывается регламент перераспределения муниципальных земель и процедура оценки последствий для бюджета города Перми.

Информация была принята к сведению, палата представит обзорный доклад по исполнению проектов на совете думы.

«Контрольные мероприятия хороши с точки зрения выявления болевых точек. Задачи и цели ясны. Есть ряд нюансов, которые необходимо проработать, и это будет сделано», – подчеркнул Юрий Уткин.