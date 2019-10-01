«Т Плюс» добилось отмены штрафов за нарушение правил благоустройства в Прикамье

Пермский краевой суд рассмотрел иск ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) к Законодательному собранию Пермского края и признал незаконной ст. 6.7 закона об административных правонарушениях в регионе. Оспоренная статья устанавливала штрафы за нарушение правил организации благоустройства и озеленения территории: для граждан — от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru.

Если заксобрание не сможет оспорить решение суда, то власти не смогут штрафовать сетевиков за нарушение сроков раскопок при ремонте теплосетей, а бюджет недополучит средства. По данным источника, только в 2019 году «Т Плюс» и ПСК заплатили подобных штрафов на 30 млн руб.