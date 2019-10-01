Для Госархива Ямала в Салехарде построили новое здание

В Салехарде официально открылось новое здание Госархива Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора. Как отметил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, за последние 30 лет это первое специализированное здание, построенное выше 66 параллели.

Новое здание оснащено аппаратурой для сканирования, копирования и реставрации документов. В Госархиве работают охранный, противопожарный, температурно-влажностный и световой режимы. Списки фонда и перечень архивных дел — в электронном виде. Благодаря аппарату микрофильмирования на пленке будут храниться самые ценные документы, что «до 500 лет продлевает жизнь свидетельствам истории». Будут также увеличены фонды и число источников архивных документов.

В прошлом году за госуслугой в окружной архив обращались более 40 тыс. раз. «Рад, что дальнейшая работа будет проходить в новых стенах с комфортными условиями и для сотрудников ведомства, и для ямальцев»,— отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

В ходе открытия Госархива было решено проводить конкурсы среди школьников, которые бы интервьюировали заслуженных жителей ЯНАО. Затем записи будут переносить на архивные носители.