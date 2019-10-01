Москва оказалась на дне «барического колодца»

Атмосферное давление в столице опустилось до 730 мм ртутного столба. Специалисты центра «Фобос» рассказали, что это произошло впервые с 1954 года. Подчеркивается, что это рекорд именно для 1 октября. В сентябре уже наблюдались резкие перепады давления, которые метеорологи назвали «барической пилой».

Москвичам еще не раз придется испытывать на себе такие погодные эффекты, говорит ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Такой барический фон определяется глубокой ложбиной североатлантического циклона, который в утренние часы как раз и пролегает через центральную Россию. К вечеру после прохождения холодного фронта показания барометров начнут расти и к среде составят 740 мм ртутного столба.

Такие колебания давления негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.





Часто придется переживать такие вещи. Сегодня мы упали на самое дно барического "колодца". Завтра-послезавтра будет рост давления до 741–742 мм ртутного столба, ну и к выходным атмосферное давление вернется в рамки нормы — это 745–747 мм ртутного столба. По крайней мере, в течение этой недели атмосферное давление будет только расти и вернется в свое климатическое русло в субботу-воскресенье».

Особенно неуютно на барическом дне почувствуют себя люди, подверженные частому стрессу и хроническому недосыпу, говорит профессор кафедры нелекарственных методов лечения и клинической физиологии Московской медицинской академии имени Сеченова Владимир Фролов: «Почти официальный диагноз — метеозависимые вегетопаты. Метеозависимый — это тот, кто зависит от перемены условий атмосферы. А вегетопаты — это когда имеется патология вегетативной нервной системы. Не все люди могут адаптироваться к этим перепадам. Как правило, это может быть врожденная ситуация, но это может быть и приобретенная, когда у человека хроническое недосыпание, какие-то проблемы с питанием, возникают хронические проблемы в виде эмоционально-аффективных расстройств, и в комплексе это дает такое состояние: слабость, головная боль, подташнивание, вялость,— такие астенические признаки хронической усталости.

Ничего страшного в этом особенно нет, просто нужно быть к этому готовым, следить за изменениями атмосферного давления, перемен погоды, хорошо высыпаться и принимать нужные препараты, вот и все».

Перепады атмосферного давления будут сопровождаться потеплением. Сегодня температура может подняться до 16 градусов выше ноля, однако «бабьим летом» это назвать трудно, из-за облачности и дождей.

Кирилл Абакумов