Правительство Курганской области наполовину приватизирует пять дорожных компаний

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области планирует в ближайшее время выставить на торги пакеты акций компаний, которые принадлежат правительству региона. В частное владение передадут 49% акций акционерных обществ, обслуживающих дорожный фонд. Наполовину приватизируют «Северо-западное управление автомобильных дорог», «Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление», «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление», сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Также на торги выставят 49% акций АО «Курганфармация» и АО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области». В частное владение передадут 100% доли в уставном капитале ООО «Куртамышская типография».

В 2019 году был приватизирован пакет акций АО «Курганский областной технопарк», было целиком продано ООО «Шадринский дом печати». Всего в прогнозный план приватизации имущества Курганской области на 2019 год включено 99 объектов. В этот список вошли 30 объектов недвижимости, 57 газопроводов, пакеты акций девяти акционерных обществ и стопроцентные доли в уставном капитале трех обществ с ограниченной ответственностью.