Открылся инклюзивный детский игровой парк около «Самара Арены»

Фото: Правительство Самарской области

Открытие инклюзивного детского игрового парка возле стадиона «Самара Арены» прошло во вторник. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области в «Твиттере».

Объект включает просторные площадки с игровыми и спортивными зонами для всех желающих, в том числе, батуты, качели и футбольное поле с искусственным газоном. Организаторы проекта рассчитывают, что объект сможет принять до 300 тыс. посетителей в год. Парк создан при участии Системы Coca-Cola в России, фонда помощи детям «Обнаженные сердца» и администрации Самарской области.

Георгий Портнов