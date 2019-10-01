Сити-менеджер Уфы намерен продолжить борьбу с внешним видом шавермочных

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин не намерен отказываться от взятого сразу после назначения курса на изменение внешнего вида шавермочных, а теперь уже и шиномонтажных мастерских. Сегодня на оперативном совещании в мэрии вниманию градоначальника был представлен проект концепции «единого архитектурного стиля» так называемых нестационарных торговых объектов Уфы, а попросту — торговых уличных киосков.

Заместитель начальника Главархитектуры Руслан Шайхетдинов сообщил о «назревшей необходимости» замены таких объектов на «современные». Далее он сослался на то, что изучал опыт «крупнейших городов России», где «стремятся обновить внешний вид нестационарных торговых объектов и шиномонтажных мастерских, сделать их достойной частью архитектурной среды города». Например, в Казани, отметил господин Шайхетдинов, вид таких объектов регулируется «в рамках предоставления отдельной муниципальной услуги». По всей видимости, предпринимателям Уфы стоит готовиться к новым тратам.

Эскизы «типовых» торговых уличных объектов, включая шиномонтажные мастерские, по словам представителя Главархитектуры, уже готовы. У них могут быть разные размеры и характеристики, но для «глобального решения поставленной задачи», добавил он, нужен «дизайн-код нестационарных торговых объектов в увязке с общей стилистической концепцией всего городского пространства». Разговоры о дизайн-коде торговых объектов в Уфе ведутся, напомним, не первый год. Говоря о судьбе уже работающих киосков, господин Шайхетдинов попросил мэрию разработать документ, который обязывал бы их владельцев «приводить внешний вид объектов к единым стандартам города».

По данным Главархитектуры, около половины торговых уличных объектов в Уфе стоят на муниципальной земле, вторая — на частной. Ведомство намерено провести аудит шиномонтажных мастерских и ларьков с тем, чтобы при нарушениях подать иски об их демонтаже.

Ульфат Мустафин согласился с докладчиком, заявив, что некоторые шиномонтажные конторы «ну просто ужас» — «в аулах хуже. Лучше, вернее». «Это (привести торговые точки к единому стилю.—-“Ъ-Уфа”) надо было сделать давно»,— заключил он.

По данным мэрии, в Уфе расположено около 150 объектов стрит-фуда, 70% из которых это шавермочные. По данным картографических сервисов, Уфа также занимает одно из лидирующих мест среди городов-миллионников по числу шиномонтажных мастерских. Наблюдатели в первую очередь связывают процветание этого бизнеса с состоянием городских дорог.

Ирина Самойлова