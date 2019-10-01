Определен подрядчик строительства нового корпуса пермского авиатехникума

Подведены итоги конкурса на определение подрядчика для строительства нового учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова. Победителем стало ООО «Гарантстрой» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 645 млн руб. Срок окончания работ — 2021 год.

Напомним, этот же подрядчик завершает в Перми возведение жилого корпуса геронтологического центра в микрорайоне Гайва.

Пятиэтажное здание техникума, рассчитанное на 1,2 тыс. человек, будет располагаться на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького. На фасаде архитекторы предусмотрели рисунки на авиационную тематику.

Помимо нового учебного корпуса, будет построено общежитие на 400 мест, до конца года в техникуме появится еще пять мастерских. Средства на них учебное заведение получило в рамках реализации нацпроекта «Образование». Всего на обустройство новых мастерских будет направлено 56,7 млн руб., в том числе 28 млн руб. из краевого бюджета.