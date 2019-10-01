Прокуратура потребовала определить гарантирующую организацию водоснабжения в Пласте

Магнитогорская природоохранная прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать администрацию Пластовского района определить гарантирующую организацию для системы централизованного водоснабжения города.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверка по обращению жительницы Пласта было установлено, что 20 августа произошел прорыв на технологическом трубопроводе АО «Южуралзолото группа компаний». В результате отходы пятого класса опасности разлились на участке размещения системы центрального водоснабжения населения города. Выяснилось, что в Пласте в нарушение федерального законодательства не организована санитарно-защитная полоса водопровода, а также не установлен специальный режим территории, на которой он расположен. Кроме того, установлено, что администрация Пластовского района по определила в порядке, установленном федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующую организацию для централизованной системы водоснабжения города.

Заявление магнитогорского природоохранного прокурора об обязании администрации района исполнить требование закона рассмотрит Пластский городской суд.