Чемодан технологий

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об «умном» чемодане.

В 2025 году количество устройств, поддерживающих интернет вещей перевалит за отметку 75 млрд, прогнозирует Statista. То есть примерно по десять устройств на каждого человека на планете. Если эти данные вас шокировали, то спешу успокоить. Сегодня этот показатель всего в три раза меньше. Как только дело вплотную дойдёт до бытовых предметов, интернет вещей быстро станет привычной средой, как и когда-то беспроводной интернет.

Компании Samsonite и Panasonic уже на пути к светлому будущему. Вместе они разрабатывают умный IoT-чемодан. Задача простая: в комфортном и полезном виде интегрировать наработки Panasonic в популярный туристический продукт. Новинка получила название EVOA Tech. Оправдывать свой IoT статус американо-японский продукт будет в основном за счёт общения со смартфоном. Точнее с мобильным приложением, в котором можно будет настраивать умный чемодан и управлять им. Один лишь трекер Panasonic Seekit Bluetooth с поддержкой пятого поколения того самого Bluetooth позволит реализовать 14 смарт-функций, заверяют создатели.

Во-первых, владельцы EVOA Tech смогут легко маркировать и отслеживать свой багаж. Вы получите сигнал при приближении чемодана, например, на ленте выдачи багажа или узнаете, что он от вас удалился на расстояние больше 30 метров. Функция «Гид» подскажет в какой стороне надо искать чемодан. Распознать собственный среди похожих поможет звук вызываемый кнопкой Buzz. Кстати, система работает и в обратном направлении. То есть пользователь с помощью своего чемодана может подать аудиосигнал на смартфон.

Отправить SOS, поделиться GPS-координатами, взвесить чемодан, защитить его от вскрытия биометрической системой допуска и банально подзарядить смартфон — всё это будет в разработке Panasonic и Samsonite. Кроме электронных примочек, будут и стандартные средства безопасности: молния с защитой от краж и кодовый замок. Цена и сроки начала продаж пока неизвестны. Но переживать не стоит. Это не первая попытка создать умный чемодан. Я уже рассказывал о похожем проекте французской компании Delsey.