Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие районы столицы можно отнести к условно престижным, и во сколько обойдется квадратный метр в проектах бизнес-класса.

Бывает, что предполагаемая география рынка первичной недвижимости не полностью идентична традиционными границам административных округов города. На московской карте брокеры выделяют по своему усмотрению особые районы и локации с уникальным архитектурным ландшафтом. И некоторые из них оказываются весьма привлекательными.

Престижным югом, к примеру, аналитики «Метриум» условно называют территорию Москвы, включающую в себя два района центрального округа, Якиманку и Замоскворечье, а также части районов Южного округа, Даниловского и Донского в пределах правобережья Москвы-реки и до Третьего транспортного кольца. Эта часть столицы действительно обладает особыми свойствами. Здесь в основном представлена мало- и среднеэтажная застройка. И при этом в локации плотная сеть дорог, и качественно развит общественный транспорт. Плюсов добавляют исторические достопримечательности и парки.

В итоге все эти факторы притягивают повышенное внимание девелоперов, готовых возводить проекты высокого уровня, чаще бизнес-класса. Сегодня на престижном юге Москвы ведется реализация 30 высокобюджетных жилых комплексов, в том числе и самых дорогих в городе. Разброс цен широчайший. Минимальная цена квадратного метра здесь не превышает 180 тыс. руб., а максимальная выходит за пределы 3 млн. Самый доступный объект можно приобрести за 7,3 млн руб., а самый дорогой обойдется в 3 млрд.

Стоит отметить, что конкуренция в локации настолько высокая, что, несмотря даже на значительную разницу в цене, качественные характеристики проектов одного класса очень близки, говорят эксперты. И добавляют, что престижный юг — это привлекательная и комфортная территория не только для жизни, но и для инвестирования. Местные проекты часто показывают существенную динамику цен. Наиболее успешные подрастают в цене за время реализации на 30% и даже 40%.