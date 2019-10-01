«Один из самых посещаемых музеев мира»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как Жак Ширак основал Le musee du quai Branly, и какие споры разворачиваются в связи с картинами в нем.

В возрасте 86 лет умер бывший президент, некогда премьер-министр Франции и мэр Парижа Жак Ширак. В историю искусств Ширак вошел тем, что был активнейшим сторонником создания Музея на набережной Бранли, официальное название — Le musee du quai Branly — Jacques Shirac. Он был открыт в 2006 году и стал первой художественной институцией, посвященной «незападному искусству». Кстати, он один из самых посещаемых сейчас. А тогда открытие нового огромного музея вызвало не меньшую общественную полемику.

Ширак всегда, так сказать, «был на стороне африканского и азиатского искусства». На открытии Бранли он сказал: «Нет иерархии среди искусств, так же как нет иерархии среди народов. Именно на этом убеждении — равном достоинстве культур мира — основан этот музей». Тут же ему ответило демократически настроенное галльское общество — обвинило Ширака и музей в пропаганде колониализма и империализма. Историк Манцерон говорил: «Как будто эти другие континенты все еще дикие, необыкновенные, опасные и примитивные. Это все старые клише, которые до сих пор изобилуют во Франции».

В прошлом году подобные дебаты снова вышли на первый план, когда искусствовед Бенедикт Савой и экономист Фелвин Сарр опубликовали знаковый доклад, в котором призвали нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона репатриировать тысячи произведений искусства в Африку. А по последним оценкам, Музею Бранли сейчас принадлежит около двух третей из 90 тыс. африканских произведений искусства, хранящихся во французских публичных коллекциях. После выхода доклада Макрон сразу заявил, что он «открыл дверь для полной максималистской реституции». И спустя несколько дней вернул Бенину 26 украденных оттуда артефактов.

Доклад Савоя и Сарра немедленно вызвал ответную негативную реакцию в более классически настроенном французском мире искусства. Что это будет означать для такого учреждения, как Музей Бранли, чья коллекция в подавляющем большинстве составлена из произведений из Африки и Азии? Все вернуть? Пока директор музея Мартин заявил, что рекомендации Савоя и Сарра поставили под угрозу «все, что было собрано и куплено в колониальный период, примешивая сюда налет колониального преступления».