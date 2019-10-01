01 октября, вторник
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Ижевск. Удмуртия

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Гендиректор ООО «Ува-молоко» из Удмуртии ушла из жизни

Генеральный директор ООО «Ува-молоко» Марина Старовойтова скончалась на 49 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

«Марина Михайловна внесла значительный вклад в восстановление и строительство многих храмов и монастырей на территории Удмуртии. В частности, ее трудами построены храм св. блж. Ксении Петербургской в Уве и храм в честь св. вмчц. Анастасии Узорешительницы в женской исправительной колонии №12 Сарапула, а также начато строительство храма мц. Марины Антиохийской в Ижевске»,— говорится в сообщении.

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