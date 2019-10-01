Силовики побывали в администрации Сосновского района

В администрации Сосновского района прошли оперативно-следственные мероприятия. Первого заместителя главы муниципалитета Игоря Азархина увезли на допрос в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при расселении общежития в поселке Рощино в 2012 году, сообщает Znak.com.

В управлении СК России по региону не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержании Игоря Азархина. Старший помощник руководителя челябинского СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Шишков пообещал предоставить комментарий позднее. В администрации Сосновского района также не смогли подтвердить или опровергнуть факт задержания первого заместителя главы.