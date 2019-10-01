СКР: В бассейне в Набережных Челнах захлебнулся семилетний ребенок

СКР возбудил уголовное дело после инцидента в одном из спорткомплексов в Набережных Челнах , где захлебнулся семилетний мальчик, сообщает пресс-служба управления ведомства по Татарстану. Уголовное дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел 30 сентября во время купания в бассейне. По предварительной информации, ребенок занимался в бассейне с инструктором и внезапно погрузился под воду. Лишь через полторы минуты инструктор поднял мальчика на поверхность, после чего провел реанимационные мероприятия. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

"Ъ-Казань"