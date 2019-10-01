Губернатор Пермского края прокомментировал победу КПРФ на выборах в Александровске

Губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал результаты выборов в думу Александровского муниципального округа, где большинство мандатов получили кандидаты от КПРФ. Глава региона связал результат с неудовлетворительным качеством работы местных властей с обращениями жителей. «Житель жалуется на плохой ремонт теплосетей: старые трубы заклеены скотчем. А вы отвечаете, что, кроме скотча, там еще и проволока будет. Читать это, конечно, смешно. Но тогда и итогам выборов удивляться не стоит»,— заявил губернатор на совете глав муниципальных образований Пермского края.

Напомним, выборы в думу муниципального округа состоялись 29 сентября. По итогам голосования кандидаты от КПРФ победили в 9 из 15 одномандатных округов. «Единая Россия» получила четыре мандата, «Справедливая Россия» — два. Явка избирателей на выборы составила 19,23%.