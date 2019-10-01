Житель Новокуйбышевска обвиняется в продаже контрафактного ПО за 2,3 млн рублей

В Новокуйбышевске 37-летний мужчина обвиняется в нарушении авторских прав (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

«По версии следствия, 21 апреля 2019 года в ходе оперативного мероприятия “проверочная закупка”, обвиняемый сбыл контрафактное программное обеспечение, находящееся на флеш-накопителе, стоимостью более 2,3 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Материалы возбужденного в отношении мужчины уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Георгий Портнов