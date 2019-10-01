Уголовное дело в отношении руководства БМК прекращено

Следственное управление СКР по Ульяновской области приняло решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении руководителя ООО «Барышский мясокомбинат» (ООО БМК, Ульяновская область) Александра Котлинского, сообщило во вторник ведомство в официальном пресс-релизе.

Гендиректор подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2016 года компаничя уклонилась уклонился от уплаты НДС «путем включения в налоговую декларацию и иные налоговые документы заведомо ложных сведений – завышенных сумм налоговых вычетов по фиктивным операциям с ООО “Конкорд”», аналогичным образом БМК уклонялось от уплаты налога на прибыль, чем был нанесен ущерб бюджету на сумму более 156 млн руб.

Как отмечают в СУ СКР, после «проведенной следователями разъяснительной работы руководство мясокомбината полностью погасило задолженность по налогу на добавленную стоимость, а также начисленные штрафы и пени», уплатив в бюджет более 206 млн руб.

«В связи с тем, что ущерб полностью возмещен, а подозреваемый ранее к уголовной ответственности он не привлекался, принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», - сообщает СУ СКР.

Между тем расследование другого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года в отношении владельца МБК Михаила Лакшина, владельца ООО «Барышский консервный завод» Михаила Родникова и владелец ООО «Оборонпродкомплект» (Московская область) Дмитрия Атрощенко, обвиняемых в мошенничестве при поставках продуктовых пайков структурам Росгвардии и Минобороны (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), продолжается. Расследование ведется следственным департаментом МВД РФ. Как уже сообщал «Ъ», в четверг прошлой недели на БМК прошли обыски с участием московских силовиков. По версии следствия, в 2015 году владельцы «Оборонпродкомплекта» «с целью хищения бюджетных средств» по госконтракту, договорившись с совладельцем БМК, организовали на предприятии подмену дорогостоящего сырья на более дешевое, тем самым похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. при поставках пайков для Росгвардии, и не менее 122 млн руб. - при поставках для Минобороны. По неофициальной информации, обвиняемые своей вины не признают, руководство БМК считает, что все претензии к БМК связаны с тем, что «кто-то хочет пролоббировать интересы своих поставщиков».

Гендиректор БМК Александр Котлинский во вторник был для комментариев недоступен.

Сергей Титов, Ульяновск