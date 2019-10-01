Основатели Rip Curl продали компанию ритейлеру Kathmandu

Австралийский разработчик и производитель одежды и снаряжения для серфинга Rip Curl продан новозеландскому ритейлеру Kathmandu, специализирующемуся на торговле товарами для спорта, отдыха и туризма. Решение о продаже приняли основатели Rip Curl. Объем сделки составил $236 млн.

Компания Rip Curl была основана в 1969 году в австралийском городе Торки (штат Виктория) любителями серфинга Дагом Ворбриком и Брайаном Сингером. За 50 лет превратилась из мелкого предприятия, производившего только 4 доски для серфинга в неделю, в крупного производителя с годовой выручкой в $626 млн. Компания выступает спонсором ведущих мировых спортивных мероприятий и известных серфингистов, имеет представительства почти в 20 странах мира. В последние несколько лет индустрия товаров для серфинга переживала непростые времена, и несколько конкурентов Rip Curl объявили себя банкротами. Сама Rip Curl предприняла несколько попыток найти покупателя на свои активы. Комментируя продажу компании, Брайан Сингер и Даг Ворбрик отметили: «Мы понимаем, что Rip Curl, наша малышка, выросла и стала взрослой, ее знают и уважают во всем мире. И мы гордимся тем, что создали один из лучших мировых брендов».

Алена Миклашевская