ГЖД готовит проекты нового сообщения Нижний Новгород-Кстово и Самара-Петербург

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») ведет переговоры с правительством Нижегородской области о запуске нового маршрута электропоездов между Кстовом и Нижним Новгородом, сообщил начальник магистрали Анатолий Лесун на пресс-конференции во вторник.

Инвестиции в проект, который находится в стадии разработки, господин Лесун оценил в 1,2 млрд руб. Предполагается, что проект будет реализован за счет инвестпрограммы РЖД при содействии регионального бюджета. На эти средства планируется построить пути от станции Зелецино в районе недостроенной Горьковской АЭС к станции Мыза в Советском районе Нижнего Новгорода и транспортно-пересадочный узел.

Другим новым проектом заявлено строительство транспортно-пересадочного узла на станции Доскино в районе Нижегородского аэропорта. По словам господина Лесуна, это позволит значительно сократить сообщение между Самарой, Москвой и Санкт-Петербургом, которое сейчас занимает более суток. Предполагается, что пассажиры смогут пересесть на развязке на скоростные поезда до обеих столиц.

Владимир Зубарев