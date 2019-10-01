Lux Express увеличит число рейсов между Петербургом и Таллином

Перевозчик Lux Express с 1 ноября 2019 года запустит еще один рейс на маршруте Петербург – Таллин. Число рейсов между городами вырастет до десяти. Увеличение рейсов в расписании в компании объясняют запуском системы электронных виз для иностранных туристов. Время в пути составит 6,5 часов.

Как заявил гендиректор АО «Евролайнс» Райт Реммель, за период с начала года пассажиропоток на данном направлении вырос на 14%. С запуском электронных виз перевозчик рассчитывает на рос числа туристов еще на 10%.

За девять месяцев 2019 года автобусы Lux Express перевезли из городов Эстонии в Петербург и обратно около 220 тыс. человек.