Взыскание 83 млн рублей с экс-главы орловского Сбербанка обратится на выведенное ею имущество

Решение Советского райсуда Орла об удовлетворении иска прокурора Советского района Орла к бывшему руководителю регионального филиала Сбербанка РФ Ольге Немцовой, признанной виновной в пособничестве в незаконном получении кредита, и другим лицам о признании заключенных ими сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок вступило в законную силу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, Ольгу Немцову признали виновной в пособничестве в незаконном получении кредита местным ООО «Орлен групп» (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ). Суд постановил взыскать с Ольги Немцовой сумму причиненного преступлением ущерба — более 83 млн. руб. Однако судебный пристав-исполнитель установил, что у Ольги Немцовой отсутствует какое-либо недвижимое имущество, на которое возможно обратить взыскание. Однако ею был совершен ряд сделок, направленных на вывод имущества. Прокурор Советского района Орла направил в суд заключение о признании указанных сделок мнимыми и применении последствий недействительности сделок в форме возврата сторон в первоначальное положение. Суд требования прокурора удовлетворил.

Подробнее о том, за что судили Ольгу Немцову, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Не согласна с пособничеством».

Ирина Лобанова