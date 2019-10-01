В Татарстане экс-главврача осудили за переданную сыну служебную машину

В Татарстане суд оштрафовал на 130 тыс. руб. бывшего главврача Сармановской ЦРБ 57-летнего Ильдуса Шакирова за то, что он передал своему сыну служебный автомобиль больницы, сообщает пресс-служба управления СКР по региону. Его признали виновным в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Суд установил, что в 2017 году осужденный передал служебную машину Lada Vesta собственному сыну, который не имел никакого отношения к работе ЦРБ. Тот пользовался машиной на протяжении полугода. Однако, больнице пришлось оплачивать обязательное страхование машины и уплату транспортного налога в сумме 5 тыс. руб. Кроме того, главврач передал своему сыну служебную топливную карту. И тот заправился с ее помощью на более чем 126 тыс. руб.

Позже господин Шакиров узнал, что для больницы выделили путевки для реабилитации граждан после стационарного лечения. И он дал указание оформить фиктивные медицинские документы, на основании которых вместе с супругой прошел курс реабилитации в клинике-санатории стоимостью свыше 50 тыс. руб.

"Ъ-Казань"