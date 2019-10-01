В Академическом открылась подстанция скорой медицинской помощи

В районе Академический в Екатеринбурге открылась новая подстанция скорой медицинской помощи (СМП), сообщил департамент информполитики Свердловской области. В здании имеются два этажа, гаражный бокс и парк автомобилей.

Экстренную и неотложную помощь будут оказывать пять бригад СМП: три общепрофильных, одна педиатрическая и одна реанимационная. Всего — 61 медик и 39 водителей. По мере увеличения населения Академического возможно развертывание дополнительных бригад, отметили в департаменте информполитики.

По словам главного врача скорой помощи Екатеринбурга Игоря Пушкарева, большую часть смены сотрудники СМП проводят на вызовах. «В сутки максимум полтора часа бригада находится в помещении, и я думаю, что в таком прекрасном доме эти полтора часа будут проходить как шесть часов полноценного отдыха»,— отметил он.