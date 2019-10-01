Подана апелляция на арест самарского депутата и общественника Аркадия Лазарева

Защита самарского депутата Аркадия Лазарева направила в суд апелляцию на его арест. Об этом “Ъ-Волга” рассказал адвокат парламентария Андрей Соколов.

Защитник настаивает на перевод Аркадия Лазарева под домашний арест, поскольку он не несет никакой угрозы. Кроме того, адвокат считает вымыслом слова силовиков о связи депутата с преступным миром.

Аркадий Лазарев был арестован Самарским районным судом на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе. Активист ОНФ и член «Единой России» задержан 24 сентября сотрудниками УФСБ по региону. Следствие считает, что он получил вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за фактический отказ фирмы парламентария от участия в торгах. Незадолго до задержания депутат сообщил в соцсетях о картельных сговорах в Самарской области, в которых замешаны высокопоставленные госслужащие.

Георгий Портнов