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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку

Фото: jlo@instagram

Счастливы вместе

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку

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Пара устроила праздничный ужин в честь предстоящей свадьбы в Лос-Анджелесе. Фотографии с торжества Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте.


На вечере в ресторане присутствовали только самые близкие. В первую очередь дети — близнецы Лопес от брака с Марком Энтони — Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел, и дочери Родригеса — Элла Александр и Наташа Александр от его бывшей супруги Синтии Скуртис.

«Для них обоих важно, чтобы все четверо детей подружились. Их сильное влечение друг к другу быстро исчезло бы, если бы они не смогли собраться всей семьей»,

— рассказал People инсайдер, близкий к паре. «Дети прекрасно ладят. Они давно хотели, чтобы Дженнифер и Алекс поженились».

О намерениях сыграть свадьбу 50-летняя актриса и 44-летний бывший бейсболист объявили ещё весной. Родригес сделал предложение Лопес в марте во время их совместного отдыха на Багамах. Тогда будущие молодожёны не собирались торопить события. Сейчас же стало понятно, что церемония бракосочетания состоится уже совсем скоро.

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