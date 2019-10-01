Жителя Удмуртии осудили за приготовление к участию в массовых беспорядках в Москве

Воткинский райсуд признал 37-летнего местного жителя виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках в Москве. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ (приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Ему назначили лишение свободы на два года условно, с испытательным сроком два года, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что с октября 2018 года по май 2019 года подсудимый смотрел канал на YouTube, на котором «содержалось описание социально-политического конфликта в виде недовольства сторонников свержения власти». На этом канале имелись комментарии о планируемых массовых беспорядках в Москве. После просмотра видеороликов подсудимый решил выехать в Москву для участия в беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами. Кроме того, он предлагал выехать туда своим знакомым, либо просил их найти иных лиц для участия в беспорядках. В начале мая 2019 года подсудимый поехал в Москву вместе с двумя гражданами из Ижевска и Воткинска, но их задержали сотрудники ГИБДД МВД по Удмуртии. В суде мужчина признал вину в полном объеме.