В 2019 году на первый этап строительства Яблоновского моста направят 500 млн рублей

В 2019 году в Краснодаре планируется реализовать первый этап строительства Яблоновского моста, связывающего краевой центр и Адыгею. Его стоимость оценивается в 500 млн руб., которые были выделены для строительства новых переходов. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, уточнив, что новый мост будет находится почти в створе старого. По словам господина Первышова, там выполнены необходимые проекты планировок и межеваний, проведена госэкспертиза. Помимо города с инициативой о выделении средств из федерального бюджета на строительство нового моста в Минтранс РФ уже обратилось руководство Адыгеи. «Мне трудно сказать, когда планируется завершить строительство, потому что этот вопрос находится в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», - пояснил Евгений Первышов, обратив внимание, что в бюджете города нет 7-9 млрд руб., которые необходимы для реализации всего проекта.

Михаил Лукашов