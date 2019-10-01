Прокуратура просит осудить Ихтияра Уразалина на десять лет строгого режима

В Нижегородском райсуде начались судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияра Уразалина и директора авторынка «Московский» Иосифа Дрица, на показаниях которого судят тыловика. Из речи гособвинителя следовало, что он считает полностью доказанной вину отставного полковника в посредничестве при передаче взятки в 30 млн руб. Напомним, по версии следствия начальник тыла в 2014 году через посредника Дрица договаривался с обнальщиком Максимом Осокиным о прекращении его уголовного дела за переданную взятку в следственную часть ГСУ, причем наличные деньги должны были быть взяты из сумм, изъятых при обыске в ЧОПе «Тигр» господина Осокина и в соседнем офисе банка «Богородский».

Иван Сергеев