За один вечер, во время юбилейного концерта «20 лет исполняем мечты», который прошел в ККТ «Космос» 27 сентября, фонд «Дети России» рассказал о самых ярких моментах своей истории.



«Созданный на Урале Благотворительный фонд «Дети России» уже давно перешагнул границы родного региона и в полной мере оправдывает свое название. Ведется системная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, а также по развитию их творческих способностей. Наши благотворительные проекты – это не только адресная помощь детям, фонд активно помогает решать инфраструктурные вопросы как в сфере здравоохранения, так и в рамках других социальных проектов». – С таким словами к гостям обратился Андрей Козицын, президент фонда «Дети России», генеральный директор Уральской горно-металлургической компании.

Среди почетных гостей праздника были Алексей Орлов, Исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области; Владимир Власов, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области; Александр Высокинский, Глава Екатеринбурга; Владимир Белоглазов, вице-президент Благотворительного фонда «Дети России», директор по общим вопросам УГМК.

Героями торжества стали подопечные и друзья фонда. Саша Ковальчук из Барнаула, которая страдает редкой болезнью. С 2014 года фонд помогает ей проходить жизненно важное лечение. Двукратный чемпион Европы по шахматам среди юниоров Тимур Фахрутдинов. С 2012 года он является стипендиатом фонда и многих турнирных побед достиг благодаря его поддержке. В паре с известным музыкантом и другом фонда Владимиром Шахриным выступил 11-летний Виктор Кислицин, мальчик, поборовший онкологию. С 2017 года Виктор участвует в Региональном этапе Всемирных детских игр победителей, уникальных состязаний для ребят, вылечившихся от рака, которые проводит фонд.

Работа фонда вышла далеко за рамки адресной помощи. Его проекты интегрированы в систему российского здравоохранения и другие сегменты, связанные с помощью детям. Об этом со сцены рассказали Лариса Фечина, Заслуженный врач России, детский онколог, руководитель Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ и Андрей Карлов, главный врач Детской городской клинической больницы № 9.

Для онкоцентра фонд приобрел современное оборудование на сумму 28 000 000 рублей. В ДГКБ № 9 фондом проведен ремонт на сумму 120 664 508 рублей. Также фондом была открыта 21 игровая комната в больницах и реабилитационных центрах России, на это потрачено 6 855 832 рубля. 20 850 285 рублей – таков размер благотворительной помощи, оказанной детям, которые остались сиротами после теракта в г. Беслане (Республика Северная Осетия-Алания). В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ фонд организовал работу служб клинических психологов и волонтеров. На это направлено 14 334 932 рубля. На проведение и поддержку детских, семейных и спортивных массовых соревнований и праздников фондом направлено 108 119 573 рубля.