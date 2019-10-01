Администрацию Демского района Уфы возглавил Айдар Базгудинов

Новым главой администрации Демского района Уфы назначен Айдар Базгудинов, ранее работавший в должности первого заместителя главы. Чиновника представил на оперативном совещании сити-менеджер Ульфат Мустафин.

Господин Мустафин пожелал новому главе удачи и успешной работы.

Предыдущий глава района Сергей Плотников, руководивший администрацией с 2016 года, напомним, в июле возглавил администрацию Октябрьского района Уфы.

Биография господина Базгудинова не публикуется. Ранее он работал в администрации Октябрького района, возглавлял управление ЖКХ и строительства.

Ирина Самойлова