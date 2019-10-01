Аэропорт Барнаула идет подрядчика для проектирования международного терминала

Авиационное предприятие «Алтай» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной и рабочей документации для строительства павильона прилета для пассажиров международных авиалиний в аэропорт Барнаула. Терминал будет оборудован пунктом пропуска через государственную границу. Начальная стоимость госконтракта составляет 15 млн руб. Победитель торгов должен выполнить работы за 215 дней. Подвести итоги конкурса планируется 6 ноября.

Напомним, в начале этого года руководство аэропорта Барнаула сообщало, что холдинг «Новапорт» планирует инвестировать в модернизацию воздушной гавани 2,7 млрд руб. В частности, речь шла о строительстве нового пассажирского терминала площадью 8 тыс. кв. м.

Аэропорт Барнаула принадлежит АО «Авиапредприятие Алтай», акциям которого владеют правительство Алтайского края (52%) и холдинг «Новапорт» (48%). В 2018 году авиаузел обслужил около 500 тыс. пассажиров.

Оксана Павлова