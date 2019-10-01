До конца 2020 года Воронежская область рассчитывает вовлечь в оборот все сельхозземли

В Воронежской области планируется сформировать рабочую группу, ответственную за вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. «У нас год с вами на то, чтобы провести и инвентаризацию и, по большому счету, поставить на учет кадастровый, если мы такие земельные участки даже в очень большом количестве выявим»,— подчеркнул губернатор Александр Гусев. Речь идет не только о пашне, но и о пастбищах и лесополосах.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе составляет почти 4,2 млн га, или 80% от всех земель (по состоянию на 1 января 2019 года). Большую часть земель этой категории составляют сельскохозяйственные угодья площадью 3,8 млн га (91% от общей площади земель этой категории, в том числе 2,9 млн га пашни).

Ирина Лобанова